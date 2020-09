Onlinebanking-Systeme mit Lücken

„Die meisten Onlinebanking-Systeme enthalten Schwachstellen, die kritisch sind“, zu diesem Schluss kommt das IT-Sicherheitsunternehmen Positive Technologies in der im April 2019 veröffentlichten Studie „Vulnerabilities in Online Banking Applications“. Von den in der Studie getesteten Onlinebanken hatten 61 Prozent ein schlechtes oder extrem schlechtes Schutzniveau. In jeder zweiten Applikation (54 Prozent) war Betrug und Diebstahl möglich. Das Problem war bei jenen Banken größer, die auf selbst programmierte Software vertrauten. Software von der Stange zu nutzen, war bis dato also sicherer als sogenannte Selfmade-Entwicklungen.