Eine 60-jährige Fußgängerin aus Steyr war am 17. September gegen 10 Uhr am Stadtplatz unterwegs und wollte von der Pfarrgasse kommend einen Schutzweg überqueren. Dabei wurde die Frau von einem Linienbus erfasst und zu Boden geschleudert. Die 60-Jährige wurde mit schwersten Kopfverletzungen in das Krankenhaus Steyr eingeliefert. In den Morgenstunden des 18. September wurde der Polizei vom Krankenhaus telefonisch mitgeteilt, dass die Frau ihren schweren Verletzungen erlag.