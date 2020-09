Was „Krone“-Leser schon gestern in der Früh wussten, wurde im Laufe des Tages dann auch offiziell bestätigt: Der Cluster um einen infizierten Personenkreis, der im Bezirk Zwettl sowohl das Dämmerschoppen in einem Wirtshaus als auch eine Hochzeit besuchte, machte - wie berichtet - ein umfangreiches Screening in der Waldviertler Baufirma Hartl-Haus nötig. „Die Zusammenarbeit mit den Behörden funktioniert zum Glück sehr gut. Acht unserer Mitarbeiter gelten aktuell leider als infiziert, insgesamt 40 Angestellte als Verdachtsfälle“, erklärt Yves Suter, Geschäftsführer des Unternehmens. Noch heute sollen die ersten Ergebnisse der mehr als 100 Mitarbeiter-Testungen vorliegen. Insgesamt gehen auf den Cluster 37 Fälle zurück. Vom Wirtshaustisch aus verbreitet dürfte sich das Virus auch in Krummnußbaum, Bezirk Melk, haben. Laut Behörden sind gleich 34 Fälle auf den Stammtisch zurückzuführen.