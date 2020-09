Wein wurde in großem Stil produziert

Frühere Forschungen in Tell el-Burak hätten bereits ergeben, dass in der Umgebung des Ortes großflächig Trauben angebaut wurden. „Wir gehen davon aus, dass dort für einige Jahrhunderte in großem Stil Wein hergestellt wurde. Für die Phönizier hatte er große Bedeutung, sie nutzten Wein auch in religiösen Zeremonien“, sagen die Wissenschaftler.