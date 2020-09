Danach geht es mit dem zweiten Teil des Aufnahmeverfahrens weiter. Wechsel in den Turnsaal - wo körperliche Übungen warten. Nepp wirft sich in das Sportgewand. Die erste Übung wird erklärt - der Achterlauf. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen kurz mit dem Gesäß einen Kasten antippen und unter einer Hürde durchtauchen. Die Runde in Form eines Achters muss fünfmal absolviert werden - in maximal 77 Sekunden. Schnelligkeit, Kraft und Koordination stehen im Mittelpunkt. Nepp meistert die Aufgabe in 72,8 Sekunden. Bestanden!