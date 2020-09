Ein wichtiges Thema für viele Menschen sei Teleworking, schon vor dem Corona-Lockdown hätten 24 Prozent der Kunden regelmäßig von zu Hause gearbeitet. Befragt wurden diesmal 2432 Haushalte im Zeitraum Jänner bis März 2020 und 1093 Unternehmen, bei denen die Befragung von Jänner bis Mai durchgeführt wurde. Darum sei es umso wichtiger, den Ausbau in den ländlichen Gebieten rasch voranzutreiben, „und nicht nur in den Speckgürteln“, so Steinmaurer. „Wir wissen, dass Home-Office funktioniert, also warum sollte nicht jemand im Waldviertel oder noch weiter oben in Gmünd oder Zwettl wohnen können und nur an zwei Tagen nach Wien runterfahren?“