Tests wären in Hausarztpraxen möglich

Aufgrund der seit Jahrzehnten eingespielten Kontakte zu Labors wären die Tests in Hunderten Hausarztpraxen möglich. „Das ist ein Mittel, das wir unbedingt brauchen. Man kann nicht ein Fieberkind zwei Tage lang zu Hause konservieren und sagen, na ja, warten wir einmal auf einen Test. Gilt genauso für Erwachsene“, so Rabady. Im Normalfall wisse man innerhalb von 24 Stunden Bescheid.