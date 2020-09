AK-OÖ-Präsident fordert mehr Home-Office-Möglichkeiten

„Auf Dauer kann es nicht gut gehen, dass die Menschen krank zur Arbeit gehen oder sich mit Medikamenten vollpumpen, um den Arbeitsalltag zu bewältigen“, sagte Kalliauer. „Wer krank ist oder Krankheitssymptome aufweist, soll daheim bleiben - zum eigenen Schutz und zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen“, so der AK-OÖ-Präsident. Er forderte die Unternehmen auf, krankmachende Arbeitsbedingungen abzustellen. In der aktuellen Phase der Corona-Pandemie müssten Unternehmen dafür sorgen, die Ansteckungsgefahr der Beschäftigten so gering wie möglich zu halten. Ein Instrument dafür sei das Home-Office - mit all seinen Vor- und Nachteilen. In den Betrieben müssen Hygienemaßnahmen gesetzt und Sicherheitsabstände eingehalten werden, betonte Kalliauer.