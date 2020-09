Würden Sie selbst zum Mars fliegen wollen?

Nur, wenn ich eine gute Chance hätte zurückzukommen. Denn ich würde den Mars sehr gerne erkunden, aber nicht mein Leben dort beenden wollen. Wir sind jetzt die Pioniere, wie bei der ersten Mondlandung, die dort einmal eine Flagge setzen. Aber viel spannender wird es natürlich sein, die Umgebung zu erkunden, weil der Mars jener Ort im Kosmos ist, der uns die Frage nach der Einzigartigkeit von Leben beantworten kann. Schiffe bauen bringt mich wieder gedanklich in die Welt der Pioniere, die so ein ähnliches Mindset gehabt haben dürften: Sie wagten das Neue, nahmen Risiken auf sich, die Rückkehr war nicht ganz gewiss, aber der Jackpot war die Entdeckung neuer Welten. Das ist so gesehen eine unglaublich privilegierte Situation was wir da haben.