Heinz Schaden ist während der Zeit im elektronischen Hausarrest unter anderem am Salzburger Landestheater als Berater für ein Stück über die Flüchtlingsbewegung 2015 tätig. Premiere der Produktion des deutsch-türkischen Theatermachers Nuran David Calis soll im Jänner 2021 sein. Der Ex-Bürgermeister gibt auch Sprachunterricht für die Diakonie. Er trat zudem in Videos auf Youtube als Koch auf und erklärte in Englischer Sprache, wie man österreichische Gerichte wie Wiener Schnitzel oder Kaiserschmarren zubereitet.