Nach dem Tod eines 35-Jährigen bei einem Einbruch in Deutsch Jahrndorf im Burgenland gibt es ein vorläufiges Obduktionsergebnis: Der Mann sei an einem Herz-Kreislauf-Versagen gestorben, sagte Petra Bauer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, am Freitag. Außerdem habe man im Körper Suchtmittel nachweisen können.