Ein aus einem staatlichen Labor stammender Erreger hat in China offiziellen Angaben zufolge Tausende Menschen infiziert. Bei 3245 Menschen in der Stadt Lanzhou im Nordwesten des Landes sei die Krankheit Brucellose festgestellt worden, teilten die chinesischen Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Bei 1401 weiteren Betroffenen sei ein erster Test positiv ausgefallen, hieß es.