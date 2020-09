Gleich drei Nachtragsspiele gab es am Dienstag in der 3. Liga! Die Brucker konnten mit einem Sieg über Traiskirchen nicht nur den dritten Heimsieg einfahren, sondern auch die Tabellenführung übernehmen. Norbert Schweitzer und Marco Cornelius nahmen in der Sendung die Nachtragsspiele noch einmal genauer unter die Lupe (siehe unten).