Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter an. In den letzten 24 Stunden wurden österreichweit fünf neue Todesfälle von Infizierten gemeldet - zwei davon in der Steiermark. Bei den am Donnerstag Verstorbenen handelt es sich um zwei Grazerinnen (Jahrgänge 1931 und 1932), die im Caritas-Heim Graz St. Peter gewohnt haben, teilte das Land Steiermark mit.