Dabei wolle man die „best practices“, die in vielen Betrieben gemeinsam vereinbart wurden, beibehalten und für mittel- und langfristige Lösungen weiterentwickeln. Dass sich im März 2021 die Corona-Pandemie in Österreich bereits jährt, ist für Aschbacher kein zu später Zeitpunkt für eine Regelung des Home-Office, denn es gebe zwei Ebenen: eine kurzfristige Ebene der Anwendung von mobilem Arbeiten, und eine langfristige, wo man Erfahrungen aus der Corona-Pandemie einbaue, sagte sie am Freitag nach dem Treffen in einer Pressekonferenz.