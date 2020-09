Während Ungarns Premier Viktor Orban davon spricht, „bis zum Hals bewaffnet“ gegen das Virus im Lande zu kämpfen, schaut es in der Realität düster aus. Das Virus verbreitete sich in der letzten Zeit in Ungarn schneller, als woanders in Europa. Alleine heute wurden Rekordzahlen, 941 neue Coronavirus-Erkrankungen aus Ungarn gemeldet, mit 10.000 aktiv Erkrankten, mit dem Großteil in Budapest, wo die Partie zwischen Champions-League-Sieger Bayern München und Europa-League-Triumphator Sevilla FC am 24. September stattfinden wird.