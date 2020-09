Die anderen beiden Teile sind optisch nicht so stark gealtert: „Super Mario Sunshine“ ist zwar für heutige Verhältnisse nicht sonderlich detailreich und nicht so scharf wie moderne Switch-Titel, die Gamecube-Optik in erhöhter Auflösung ist aber auch heute noch gefällig. Und bei „Super Mario Galaxy“, in dem sich Mario auf der Wii von Planet zu Planet gekämpft hat, gefällt die Grafik immer noch. Klar kann es der neu aufgelegte Klassiker nicht mit „Super Mario Odyssey“ für die Switch aufnehmen, die stimmige Comic-Optik ist aber immer noch ansehnlich.