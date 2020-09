Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Teslas Autopilot, der laut Hersteller nur genutzt werden darf, wenn der Fahrer eingreifen kann und das Geschehen überwacht, war bereits in tödliche Unfälle verwickelt - etwa 2016, als ein anderer Tesla-Besitzer im blinden Vertrauen in den Autopiloten während der Fahrt einen Film ansah und ungebremst in einen Lkw-Anhänger raste, den die Software nicht korrekt erkannt hatte.