Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) zeigte sich mit der Disziplin der Passagiere aber durchaus zufrieden: „Der absolut überwiegende Teil der Fahrgäste hält sich an die Regeln, und ich appelliere erneut an alle, den Mund-Nasen-Schutz in den Fahrzeugen und auf den Bahnsteigen zu tragen.“ Auf die Einhaltung der Vorgaben achten laut Aussendung 130 Sicherheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie unterstützend mehr als 200 Personen des Service-Teams.