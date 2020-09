Der kulturelle Kahlschlag als Folge der Coronapandemie in Salzburg zählt ein weiteres Opfer: Der Altstadtverband hat am Freitag die Verschiebung des Festivals „Jazz & The City“ bekanntgegeben, das sich in der Bevölkerung wegen seiner rund 70 Konzerte bei freiem Eintritt jedes Jahr großer Beliebtheit erfreut. Es hätte heuer vom 15. bis 18. Oktober in und um Salzburgs Altstadt stattfinden sollen.