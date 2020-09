Diese Vorteile sind vor allem für Familien sehr interessant. Interessant ist auch, dass die Partnerunternehmen in den zentralen Bundesländern, also OÖ, Salzburg und Steiermark alle in Autobahnnähe liegen. Man kann somit selbst am Weg in den Urlaub die Regionaltickets nutzen. Aber auch immer mehr Unternehmen und Vereine bekunden ihr Interesse an den Regionaltickets, da man dadurch mehrere kleinere Betriebsausflüge planen kann, denn alle Regionaltickets sind übertragbar. Und natürlich das Problem aller Probleme: Geschenke! Jeder kennt es, man braucht ein kleines, aber feines Geschenk und man weiß nicht was man schenken soll. Die Regionaltickets von „Kombiticket Austria“ sind eine wunderbare Lösung! Egal, ob für Geburtstage, Jahrestage oder Weihnachten - „Kombiticket Austria“ zaubert immer ein Lächeln ins Gesicht.