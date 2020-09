Das krone.at-Sportstudio am 18. September: Kimberly Budinsky präsentiert diesmal die Niederlage von Hartberg in ihrem Europacup-Debüt, den Gegner vom LASK in der dritten Qualifikationsrunde der Europa-League, den Wirbel um David Alabas Vertragsverlängerung beim FC Bayern-München und die Ergebnisse der ersten Runde der Golf-US-Open 2020 (alles im Video oben).