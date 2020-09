Nintendo schürt mit einem großen neuen „Direct“-Video die Vorfreude auf neue „Monster Hunter“-Abenteuer für die Switch und hat auch einige neue Ports angekündigt - etwa die sogleich auch veröffentlichten Switch-Versionen von „Ori & the Will of the Wisps“ und „Hades“, die am PC und anderen Konsolen schon große Erfolge waren. Worauf sich Switch-Gamer sonst noch von Nintendos Partnern freuen dürfen, verrät das Video.