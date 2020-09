Mit unfassbaren Vorwürfen hat eine Krankenschwester im US-Bundesstaat Georgia aufhorchen lassen: Sie berichtete, dass ein Arzt, der in einem Auffanglager in den USA arbeitete, Sterilisationen an Migrantinnen durchgeführt habe - ohne dass die Frauen davon überhaupt gewusst hätten. Eine Kollegin und mehrere Insassinnen bestätigen die Aussagen der Krankenschwester.