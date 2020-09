Der frühere Vize-Weltmeister Higuain spielte seit 2016 für Juventus und war zwischenzeitlich an AC Milan und Chelsea ausgeliehen. In der vergangenen Saison erzielte der Nebenmann von Star Cristiano Ronaldo acht Treffer in 32 Serie-A-Partien. Als Nachfolger soll Edin Dzeko von AS Roma zu Juventus kommen.