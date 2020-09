Pete Townshend, Gitarrist von The Who und Schöpfer legendärer Rock-Opern, hat sein erstes fiktives Buch geschrieben. Es geht um Musik, Kreativität und eine Dreiecks-, nein eher eine (mindestens) Sechsecksbeziehung. „Das Zeitalter der Angst“, so der Titel, ist kein literarisches „Tommy“, sondern über weite Strecken langweilig, plump und mit unfreiwillig komischen Wendungen.