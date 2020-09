Warum trauen sich so viele Menschen nicht, professionelle Hilfe zu suchen und anzunehmen?

Prim. Musalek: „Das, was die Schwelle so hoch macht, sind zwei Dinge: Zum einen die Stigmatisierung der Erkrankung - immer noch hat heute ein Magengeschwür eine andere Wertigkeit in der Gesellschaft als eine Depression. Dabei wird diese schon eher akzeptiert als die Suchterkrankung oder eine Schizophrenie.“ Als zweite Ursache prangert der Experte die nach wie vor unzureichende Verfügbarkeit psychiatrischer Behandlungsmöglichkeiten an: „Wir haben hierzulande in manchen Regionen eine massive Unterversorgung. Darüber hinaus gibt es aber auch viele ländliche Gebiete, in denen die nächste zuständige Fachklinik weit über 100 km entfernt ist.“