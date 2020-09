Wie viel deiner Persönlichkeit und deiner ganz persönlichen Erfahrungen steckt im Endeffekt in deinen Liedern?

Eine Geschichte aus der eigenen Perspektive zu erzählen ist für mich sogar die einzige Möglichkeit, einen Song zu schreiben. Nur so kannst du wirklich ehrlich und authentisch sein. Selbst wenn ich Coversongs einspiele versuche ich etwas zu finden, mit dem ich mich so identifizieren kann, dass der Song zu meinem eigenen wird. Umso wichtiger ist es dann, dass ein Song so auf andere Leute ausstrahlt, dass er auch ihnen gehören kann. Eine gute Performance zeichnet aus, dass das Publikum sich meinen Song zu eigen machen kann. Es geht nicht um mich, sondern um alle. Ich versuche immer, mich zu 100 Prozent in alles einzubringen, was ich kreativ erschaffe. Einige der alten Songs befinden sich schon seit 15 Jahren im Live-Set, aber sie verändern sich. So wie ich mich entwickle, entwickelt sich auch ein Stück. Für mich ist ein Konzert eine Unterhaltung mit dem Publikum und etwas Lebendiges, das sich stets im Wandel befindet.