Gisin war bei der Weltcup-Abfahrt am 15. Dezember 2018 in Gröden just vor den berühmten Kamelbuckeln zu Sturz gekommen. Die Skier verschnitten, der Fahrer wirbelte durch die Luft, knallte mit Rücken und Kopf auf die eisige Downhill-Piste. Österreichs Cheftrainer Andreas Puelacher stand damals just bei den Kamelbuckeln am Pistenrand und hat den Horror-Crash bis heute nicht vergessen: „So einen Sturz habe ich live noch nie gesehen. Fürchterlich!“