Die Corona-Thematik in der Red Bull Akademie weitet sich aus. Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein positiver Test eines U18-Eishockeyspielers bekann twurde, gab es am Freitag den nächsten Rückschlag. „Weitere positive Covid-19-Fälle in der Red Bull Eishockey Akademie“, ließen die Eisbullen wissen. „Krone“-Informationen zufolge sollen es 28 Fälle sein, auch einen Betreuer hat es erwischt.