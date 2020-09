Der Streamingdienst Netflix sorgt gerade mit einer neuen Serie für Jubel bei den Fashionistas. Denn endlich hat sich eine würdige Nachfolgerin von „Sex and the City“-Ikone Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) gefunden. In „The Duchess“ (deutscher Titel: „Die Diva“) stöckelt Busen-Vasen-Künstlerin Katherine (gespielt von Katherine Ryan) ihre Tochter schon mal im Edelpyjama mit schnell übergeworfenem Pulli mit frechem „Pussy“-Spruch und lässig schwingender Designer-Tasche in der Hand in die Schule.