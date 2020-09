Nach dem verheerenden Brand in Moria ist beinahe die Hälfte der Migranten in das Zeltlager von Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos marschiert. Doch viele haben auch Angst, in das neu errichtete Camp zu ziehen - sie befürchten, dort eingesperrt zu werden. Wie die Organisation Mission Lifeline berichtete, verstecken sich einige Flüchtlinge in den umliegenden Wäldern des abgebrannten Lagers.