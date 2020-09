Täglich 9000 heimische Schweiz-Pendler

Die Corona-Pandemie sowie der Umgang an der Grenze ist auch eines der Hauptthemen des Kanzler-Besuchs in der Schweiz. Immerhin pendeln täglich 9000 Grenzgänger aus Vorarlberg in die Schweiz zur Arbeit. Deshalb wird Kurz auch vom Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) begleitet, der im Vorfeld die Bedeutung grenzüberschreitender Kooperation hervorgehoben hatte. Vonseiten der Schweizer waren bei den Gesprächen unter anderem auch die Bundesräte Ueli Maurer (Finanzen), Ignazio Cassis (Außenamt) und Alain Berset (Inneres) dabei. In der Schweiz sind die Bundesräte das Pendant zu den heimischen Ministern.