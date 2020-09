Der Gegner des LASK in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League heißt DAC Dunajska Streda. Der slowakische Klub setzte sich in Zweitrunden-Spiel gegen den FK Jablonec aus Tschechien am Donnerstag mit 5:3 nach Verlängerung durch. Gespielt wurde in Dunajska Streda. Der LASK darf am 24. September (20.30 Uhr) im K.o.-Duell zu Hause antreten. Zuschauer sind auf der Linzer Gugl keine erlaubt.