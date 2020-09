Frustrierte Eltern meldeten sich diese Woche bei der „Krone“: Die Busse, die ihre Kinder in die Schule und nach Hause bringen, sind heillos überfüllt. Die zehnjährige Tamara Obermüller konnte im voll besetzten Bus der Linie 170 bei der Haltestelle Döttlstraße in Kuchl nicht mehr aussteigen. Ihr Schulkollege durfte in Vigaun aus Platzmangel nicht einmal einsteigen.