Auch Bad Hofgastein hat nächstes Spiel abgesagt

Beim Landesligisten in Bad Hofgastein schrillen ebenso die Alarmglocken. Zwei Spieler der Reserve, sowie ein Akteur der ersten Mannschaft waren am Wochenende in der Bar „Weitmoserin“. Da ein Corona-Aufruf für dieses Lokal gestartet wurde, sind alle drei bereits in Quarantäne. Jedoch schwitzten sie diese Woche noch im Training. Die Spiele in Plainfeld wurden abgesagt.