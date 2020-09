Mit Wasserstoff (H2) als grünem recycelbaren Kraftstoff für die Industrie und den Verkehr will das Land Kärnten zum Vorreiter bei der Nutzung der nicht unumstrittenen Zukunftstechnologie werden. Nach der Vorstellung des Programmes für grünen Wasserstoff (wir berichteten), wollen immer mehr Unternehmen mitmachen und ihre Emissions-Bilanz verbessern. „In Kärnten sind bereits 20 Projekte erfasst, die in Planung oder in Umsetzung sind“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Sebastian Schuschnig: „Wir freuen uns, dass die regionale Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbarer Energie Fahrt aufnimmt.“