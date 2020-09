Am Donnerstagabend hat Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg endlich Klarheit über den Spielort für das Hinspiel des Champions-League-Play-off-Duells mit Maccabi Tel Aviv erhalten. Wie die Salzburger mitteilten, findet die Auswärtspartie gegen den israelischen Meister trotz des Corona-Lockdowns in dem Nahost-Staat am Dienstag, 22. September, im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv statt.