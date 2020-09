Am Donnerstag hat die Bundesregierung strengere Maßnahmen wegen der steigenden Corona-Zahlen verkündet, was vonseiten der Opposition mit teils heftiger Kritik quittiert wurde. Laut NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker habe die Regierung die Corona-Ampel nun offiziell abgeschafft. Damit drohe ein „Fahren auf Sicht ohne Ampel“. Die FPÖ sieht in der 10-Personen-Beschränkung gar den „Todesstoß“ für die Gastronomie.