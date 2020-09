Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 20-jährige Linzer, der am 13. September um 2 Uhr in Linz in der Hugo-Wolf-Straße auf der Straße liegend tot aufgefunden wurde, kurz zuvor in der Zeit von etwa 0.30 Uhr bis 1.45 Uhr von einem Taxi zu seiner Wohnadresse in die Wallnerstraße gebracht worden ist.