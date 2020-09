Die Schülerinnen und Schüler jener beiden Klassen in der HAK Villach, die noch am Montag und Dienstag von zwei mittlerweile positiv auf das Coronavirus getesteten Lehrkräften unterrichtet wurden, werden zuhause abgesondert und via Distance learning unterrichtet. Darüber informierte das Land Kärnten am Donnerstag in einer Aussendung.