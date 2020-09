„Ich habe es aus Liebeskummer und Eifersucht getan“, erklärte der in Tirol lebende Portugiese (20) am Donnerstag vor Gericht. In Achenkirch schleuderte der Mann im Oktober des Vorjahres einen Molotowcocktail auf den Balkon eines Hauses, wo gerade seine Angebetete mit Freunden saß. Der zum Glück bereits erloschene Fetzen, den der gelernte Koch in eine Schnapsflasche steckte, landete direkt am Kopf des Mädchens.