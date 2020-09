Nach nicht einmal einer Woche Unterricht sind die ersten Klassentüren wieder zu: Am BORG Monsberger in Graz ist ein Schüler an Corona erkrankt. Der Direktor sah Gefahr im Verzug und ordnete Heimunterricht an, nachdem die Behörden nicht reagiert hatten. Insgesamt gibt es elf Corona-Fälle an steirischen Schulen.