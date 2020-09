Im Bundesliga-Spiel am Samstag zwischen Sturm Graz und Rapid sind 3000 Fans in der Merkur Arena zugelassen. Allerdings hatten die „Blackys“ schon 4300 Abos verkauft, bevor die Regierung die Zuschauerbeschränkungen verkündete. Bei der Vergabe der Plätze kommen nun jene rund 1000 Personen zum Zug, die ihre Jahreskarte bis zum 25. Juni erworben hatten. Die restlichen Tickets gehen an Ordentliche Mitglieder („Black Members“), es gibt also kein Losverfahren.