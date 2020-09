Grob fahrlässige Tötung wirft Staatsanwältin Elisabeth Wiltschi einer Ärztin im LKH Hochsteiermark in Leoben vor. Sie soll schuld am Tod einer 18-Jährigen sein. Die junge Frau war in Spitalsbehandlung wegen einer gutartigen Zyste im Kopf, wurde heimgeschickt - und starb an Hirnschwellung.