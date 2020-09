Der Stützpunkt der „Nordischen“ umfasst das neu errichtete Wohnheim (60 Betten in 30 Zimmern) sowie modernste Sport-Indoor-Infrastruktur in unmittelbarer Nähe zum Jugend- und Familiengästehaus (JUFA) in der Eisenerzer Ramsau. Es gibt eine neue Sporthalle, eine Kraftkammer, einen Ergometer- sowie einen Gymnastik-Raum, dazu Büros, Ärztezimmer und als Highlight einen neuen Schießkanal für Biathleten, der an die Langlauf- und Skirollerstrecke angebunden wird.