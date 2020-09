Primärversorgungszentren

Seit einiger Zeit gibt es ja auch in Oberösterreich (Enns, Haslach, Marchtrenk, Sierning-Neuzeug, und bald auch Linz, am Dom) Primärversorgungszentren, wo Allgemeinmediziner mit Vertretern anderer Gesundheitsberufe die Menschen aus einer Hand versorgen. 17 weitere solcher „PVZ“ sollen über Oberösterreich verteilt noch dazukommen, so der Plan.