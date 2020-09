Dem deutlichen Nein von Landesvize Franz Schnabl war eine Funktionärsbefragung vorausgegangen: „Sie hat gezeigt, dass der Großteil dem Projekt skeptisch gegenübersteht. Was aber alle wollen, ist Klarheit.“ Darum appelliert Schnabl auch an Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (VP), den Bürgern „endlich reinen Wein einzuschenken“. Mehr noch: „Die Europaspangen-Variante ist das Reiten eines toten Pferdes“, so Schnabl.