Adrian G. wurde am Sonntag um 2 Uhr tot in der Hugo-Wolf-Straße am Linzer Froschberg gefunden. Ein 22-jähriger Linzer hatte ihn entdeckt und Hilfe geholt – und war prompt selbst in Verdacht geraten. Denn er hatte in der Einvernahme angegeben, dass er mit seinem Auto dem Toten über den Gehsteig ausgewichen und zunächst nach Hause gefahren war. Das klang zugegebenermaßen nicht unbedingt logisch.