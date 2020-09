Es ist eine Premiere in Österreich - und sie findet in Tirol statt: An der Fachhochschule (FH) Gesundheit in Innsbruck startet im Oktober der erste Bachelor-Studiengang in Gebärdensprachdolmetschen. „Der Bedarf ist groß“, sagt FH-Rektor Walter Draxl. Der sechssemestrige Lehrgang startet mit 24 Studierenden.